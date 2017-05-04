Комитет министров Совета Европы принял комплексное решение в связи с ситуацией в оккупированном Россией Крыму, в котором содержится призыв к отмене решения Российской Федерации о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и к полному выполнению резолюции Генеральной ассамблеи ООН относительно полуострова.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в в Twitter.

«Комитет министров Совета Европы впервые принял комплексное решение по Крыму! Важный практический результат, доказательство, что Крым – это Украина», - написал глава МИД.

Комітет міністрів Ради Європи вперше ухвалив комплексне рішення щодо Криму! Важливий практичний результат, доказ, що #crimeaisukraine! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.





По словам Климкина, также Комитет министров предлагает комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму.

«Комитет министров Совета Европы призывает к полному выполнению Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Совет Европы присоединяется к выполнению этой резолюции», - добавил он.

Кроме того, КМСЕ призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете его лидерам въезда в Крым.

1/3 КМРЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму. Ще один важель тиску на РФ! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.





«Еще один рычаг давления на РФ!» - резюмировал министр.

Напомним, в декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН в понедельник утвердила резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), проект которой был одобрен 15 ноября в Третьем комитете Организации.

19 апреля текущего года суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.