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Комитет министров Совета Европы принял комплексное решение в связи с ситуацией в оккупированном Россией Крыму, в котором содержится призыв к отмене решения Российской Федерации о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и к полному выполнению резолюции Генеральной ассамблеи ООН относительно полуострова.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в в Twitter.

«Комитет министров Совета Европы впервые принял комплексное решение по Крыму! Важный практический результат, доказательство, что Крым – это Украина», - написал глава МИД.

 


 

По словам Климкина, также Комитет министров предлагает комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму.

«Комитет министров Совета Европы призывает к полному выполнению Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Совет Европы присоединяется к выполнению этой резолюции», - добавил он.

Кроме того, КМСЕ призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете его лидерам въезда в Крым.

 


 

«Еще один рычаг давления на РФ!» - резюмировал министр.

Напомним, в декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН в понедельник утвердила резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), проект которой был одобрен 15 ноября в Третьем комитете Организации.
19 апреля текущего года суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.
ForUm

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