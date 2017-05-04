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В случае победы на выборах президента Франции Эмманюэль Макрон намерен обсуждать с Москвой вопросы конфликта на востоке Украины и войны в Сирии. Об этом он заявил в ходе дебатов с Марин Ле Пен в преддверии второго тура выборов президента Франции, передает RFI.

«Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от госпожи Ле Пен», - заявил он.

По его словам, необходимо добиться деэскалации на Донбассе, и Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства, передает 112 Украина.

Ле Пен в свою очередь заявила, что «не нужно вести холодную войну с Россией. Это большая страна. Россия не демонстрировала враждебности по отношению к Франции».

«Францию будут уважать, если она останется Францией», - заявила она.

Макрон обвинил ее в том, что она не отвечает на вопрос о том, как она будет выстраивать отношения с президентами России и США.

Опросы общественного мнения показывают, что Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.

Напомним, Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов во Франции, набрав 24,01% голосов, на второй строчке - лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с результатом 21,30%.

 
ForUm

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