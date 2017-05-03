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Платежный баланс Украины в январе-марте текущего года, по предварительным данным, сведен с дефицитом на уровне 584 млн долл., что на 28,2% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 813 млн долл.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в марте дефицит платежного баланса составил 355 млн долл., что в 2,4 раза ниже дефицита в марте 2016 года на уровне 859 млн долл.

Дефицит счета текущих операций составил 783 млн долл. в марте и 1,187 млрд долл. – в первом квартале 2017 года, сообщает УНИАН.

Счет операций с капиталом сведен с профицитом в 1 млн долл. в марте и 6 млн долл. – в первом квартале 2017 года. Дефицит финансового счета составил 427 млн долл. в марте и 597 млн долл. – в первом квартале 2017 года.

Как ранее сообщал ForUm, баланс внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2017 года сведен с дефицитом на уровне 1,211 млрд долл., что на 11% меньше дефицита за январь-февраль 2016 года на уровне 1,361 млрд долл.
ForUm

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