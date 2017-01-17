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Украинский паспорт занял 46 место (из 95) в рейтинге самых «мощных» в мире паспортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Passport Index.

Безвизовый режим для Украины действует с 87 странами.

Стоит отметить, что «мощь» паспорта оценивается количеством стран, которые его владелец может посетить без визы. Всего в рейтинге 148 государств.

Первое место в рейтинге заняла Германия, граждане которой могут ездить без виз в 157 государств.  На второй строчке находятся  Швеция и Сингапур.  

На третьем месте - Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США.

Паспорт Афганистана занял последнее 95 место рейтинга. Граждане этой страны могут посетить без виз 23 страны. Также среди стран-аутсайдеров  - паспорта Пакистана (26 стран), Ирака (28), Сирии (29), Сомали (30), Южного Судана и Эфиопии (по 34).

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

В то же время замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль надеется, что Европейский Союз примет решение о введении безвизового режима с Украиной до президентских выборов во Франции, которые пройдут в апреле-мае 2017 года.
ForUm

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