Зачисление в госбюджет конфискованных у бывшего руководства Украины 1,1 миллиарда долларов укрепит финансово-банковскую систему, добавит стабильности гривне и создаст инвестиционную привлекательность для украинской экономики.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе совещания с министром финансов Александром Данилюком и председателем Национального банка Валерией Гонтаревой, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент подчеркнул, что кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 млрд долларов, дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов и, в соответствии с законодательством Украины, на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства.

«Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и Украинского государства по восстановлению справедливости и инвестированию этих средств в украинскую армию, укреплению обороноспособности нашего государства и восстановлению социальной справедливости, направив эти средства на защиту наименее защищенных слоев населения. Эти средства также будут зачислены в золотовалютные резервы государства», - подчеркнул Порошенко.

По словам Президента, после зачисления этих средств, золотовалютные резервы государства будут составлять 18,4 млрд долларов. Он напомнил, что в 2015 году эта сумма была меньше 5 млрд долларов и за этот период золотовалютные резервы выросли почти на 13,5 млрд долларов.

Он подчеркнул, что сегодня завершена операция по зачислению 1,1 млрд долларов на счета Государственного казначейства во исполнение решения суда, вступившего в законную силу.

«Кстати, я хочу сообщить, что по состоянию на сейчас ни одной жалобы на это решение не последовало. И так называемые собственники, которые высказывали свои претензии на эти деньги, так и не появились», - отметил Глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что этот этап операции завершается, но судебные процессы будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.