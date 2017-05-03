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Интерпол объявил в международный розыск бывшего заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит» Олега Шапкина. Соответствующее объявление размещенно на сайте Интерпола.

Шапкина разыскивают судебные власти Украины для уголовного преследования/отбывания наказания. В частности, его подозревают в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, 27 октября 2016 года ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией разоблачила незаконную финансовую схему служебных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит», которой банковскому учреждению и его вкладчикам был причинен ущерб на сумму более миллиарда гривен. Причастным к схеме оказался бывший помощник народного депутата Украины Константина Жеваго – Александр Демченко. Его арестовали с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн.

14 ноября того же года Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления банка «Финансы и Кредит» и одному из его заместителей.

 
ForUm

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