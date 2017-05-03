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В армии Соединенных Штатов Америки начали расследование в отношении гражданина Франции и США, 29-летнего Гийома Кувелье, который участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в Донбассе на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на представителя американской армии, полковника Пэта Сэйбера.

Поводом для внутреннего расследования стала статья, опубликованная в газете The Washington Post в понедельник, 1 мая. Журналисты выяснили, что Кувелье, который прошел курс молодого бойца и начал служить в американской армии с 2017 года, имел ультранационалистические взгляды во Франции и боролся против Вооруженных сил Украины на стороне «ДНР» в 2014 году.

Распоряжение американского правительства от марта 2014 года запрещает гражданам США помогать так называемой «ДНР» «средствами, товарами или услугами».

Сам Кувелье в комментарии The Washington Post подтвердил, что воевал на стороне сепаратистов. «Публикуя историю обо мне, вы наносите удар по моей карьере и делаете большую услугу тем, кто пытается посрамить армию. Моим бывшим российским товарищам это понравилось бы... Поэтому я прошу вас еще раз подумать над использованием моего имени и/или фото», - цитирует издание Кувелье.

Бывший член НВФ утверждает, что изменился. «Армия (США, - ред.) – мой единственный шанс двигаться вперед и порвать с прошлым... Я понял, что мне нравится эта страна, здешний образ жизни и конституция стоит того, чтобы ее защищать», - написал он во время переписки с журналистами газеты.

Кувелье участвовал в снятии пропагандистских материалов о конфликте на Донбассе. Его можно увидеть, в частности, в документальном фильме «Вежливые люди» бок о бок с Игорем Гиркиним. В Интернете также распространяют фото Кувелье рядом с «боевыми товарищами» с георгиевской лентой на груди.

Желающие стать солдатами американской армии проходят ряд процедур по проверке. Проверяют, в частности, имеют ли такие лица уголовное или экстремистское прошлое, говорится в заявлении пресс-секретаря командования по рекрутингу армии США Келли Бленд.

«Членство в банде или иной группе, которая связана с преступной деятельностью или экстремистскими взглядами, несовместима с ценностями армии, и заявителям, которые являются членами (таких групп, - ред.), отказывают в приеме на службу на основании их сомнительной моральной репутации», - говорится в заявлении.

Лиц с двойным гражданством проверяют по таким же процедурам, как и граждан США, уточнила пресс-секретарь.
ForUm

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