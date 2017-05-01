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Бой-реванш украинского боксера Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа может состояться не раньше октября этого года. Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн, сообщает УНИАН, ссылаясь на BoxingScene.

«Мы не будем начинать переговоры ни с кем из боксеров, пока не узнаем, что решил Владимир. Если фанаты хотят увидеть реванш, то мы это сделаем», - сказал он.

Хирн также отметил профессионализм украинского боксера и напомнил, что в контракте есть пункт о реванше.

«Это был один из лучших боев в супертяжелом весе, который мне доводилось видеть, и Кличко, вероятно, захочет реванша», - считает промоутер Джошуа.

По его словам, вероятно, бой будет в Кардиффе, если его решат провести в Великобритании.

Ранее Кличко заявил, что в его контракте на бой с британцем Энтони Джошуа есть пункт о реванше, однако сам украинец должен обдумать этот шаг.

Напомним, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, украинец дважды побывал в нокдауне, но продолжал драться.
ForUm

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