Украинец Владимир Кличко проиграл бой британцу Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.
Кличко побывал в нокдауне в 5-м раунде, затем в 6-м – отправил оппонента в нокдаун.
В дальнейшем бой проходил в приблизительно равной борьбе, где украинец явно выигрывал по очкам.
Решающий эпизод боя произошел в 11-м раунде, где украинец дважды побывал в нокдауне, а затем рефери остановил бой - технический нокаут.
Таким образом, Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF, а также завоевал вакантные чемпионские пояса по версиям WBA и IBO.
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