также в разделеСпорт
Букмекеры отдают победу Джошуа в бое с Кличко 88
Кличко и Джошуа провели открытую тренировку 49
На ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы 13
Сборная Украины по хоккею проиграла четвертую игру подряд 58
Футболист сборной Чехии покончил жизнь самоубийством 70
ЧМ по хоккею: Украинцы проигрывают второй раз подряд 39
Джошуа: Я устрою Кличко ад в ринге 76
Верняев стал чемпионом Европы в многоборье 43
Лига Европы: Определились пары полуфинала 104
В полуфинале ЛЧ «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Монако» – с «Ювентусом» 23
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов 46
Российским легкоатлетам запретили выступление на ЧМ под флагом РФ 75
«Реал» вышел в полуфинал ЛЧ, победив «Баварию» 94
Менеджер: Кличко не собирается на спортивную пенсию 323
Вместо Тимощука членом исполкома ФФУ избран Зозуля 25
Берлускони продал «Милан» китайцам 48
«Шахтер» подписал игрока сборной Грузии по футболу 54
США, Канада и Мексика хотят провести ЧМ-2026 по футболу 30

Украинец Владимир Кличко проиграл бой британцу Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.

Кличко побывал в нокдауне в 5-м раунде, затем в 6-м – отправил оппонента в нокдаун.

В дальнейшем бой проходил в приблизительно равной борьбе, где украинец явно выигрывал по очкам.

Решающий эпизод боя произошел в 11-м раунде, где украинец дважды побывал в нокдауне, а затем рефери остановил бой - технический нокаут.

Таким образом, Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF, а также завоевал вакантные чемпионские пояса по версиям WBA и IBO.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

113
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года