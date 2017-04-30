Украинский супертяжеловес Владимир Кличко заявил, что рассматривает возможность реванша после боя, проигранного британскому боксеру Энтони Джошуа, сообщает Championat.com.

«Конечно, в контракте у нас прописана возможность реванша. Но мне нужно для начала проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд», — сказал Кличко.

Для Кличко поражение от Джошуа стало вторым проигранным боем кряду — в предыдущем поединке Владимир потерпел поражение от Тайсона Фьюри. Впервые в своей карьере украинец проиграл два боя подряд.

Напомним, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, украинец дважды побывал в нокдауне, но продолжал драться.