Фаворит президентской гонки во Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен быть реформирован, иначе его ждет «фрексит», сообщает ВВС.

«Я - проевропейский политик, в ходе этих выборов я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, так как я полагаю, что это чрезвычайно важно для французов и для того, какое место наша страна занимает в процессе глобализации», - сказал Макрон.

«Но в то же время мы должны учитывать ситуацию, слушать людей, то, что они чрезвычайно разгневаны сегодня и не хотят ждать. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима», - подчеркнул он. - Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта».

Макрон добавил, что если бы он позволил Евросоюзу функционировать, как сейчас, и дальше, это было бы предательством.

«И я не хочу этого, - сказал он. - Потому что на следующий день у нас будет «фрексит», или снова - «Национальный фронт».

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля.

По его результатам, во второй тур выборов выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Второй тур выборов президента Франции пройдет 7 мая.

Ле Пен приобрела множество сторонников, выступая против Евросоюза. Она пообещала в случае своей победы провести референдум о выходе Франции из ЕС, что по аналогии с британским «брекситом» уже получило прозвище «фрексит».