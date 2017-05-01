Суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем, который начнется 4 мая, не будет процессом мести. Об этом в своем видеообращении заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«4 мая начнется беспрецедентный для Украины процесс. ГПУ от имени Украины будет обвинять бывшего президента в государственной измене. Этот процесс не только о гражданине Януковиче. Этот процесс также о его кремлевских хозяевах, которые использовали как фиговый листок подписанный Януковичем документ для того, чтобы оккупировать украинский Крым, залить кровью украинский Донбасс, попытаться поставить на колени наше государство», - отметил генпрокурор.

По его словам, этот суд будет кардинально отличаться от политических судилищ времен Януковича, через которые и он был вынужден пройти в свое время.

«Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством. Я верю, что будущее судебное решение является очень важным не только с точки зрения наивысшей справедливости, но и как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится стать на путь государственной измены», - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что украинские прокуроры на этом процессе будут представлять не только государство Украина. Они будут выступать от имени тысяч убитых, десятков тысяч раненых, миллионов беженцев из украинского Крыма и Донбасса.



«Это не будет процессом мести, потому что мы нуждаемся в справедливости. И пусть торжествует закон», - подытожил Луценко.

Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.

Гго подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

Рассматривать дело будет Оболонский районный суд Киева.