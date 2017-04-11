Оболонский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 4 мая. Об этом сообщается на сайте суда.
Начало заседания запланировано на 10:00.
Рассматривать дело будет коллегия судей, в которую войдут председатель суда Владислав Девятко, его заместитель Дмитрий Камбулов и судья Максим Титов.
Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.
По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
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