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Полицейские Одессы в районе Куликового поля обнаружили рюкзак со взрывчаткой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, в рюкзаке были обнаружены гранаты «Ф-1», «РГМ», «РДГ-2Б», имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются.

В полиции напомнили, что работают в усиленном режиме. На улицах Одессы находятся более 2 тысяч правоохранителей.

Напомним, ранее Служба безопасности не пустила в Украину россиянина, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических  событий 2 мая.
ForUm

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