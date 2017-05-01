Полицейские Одессы в районе Куликового поля обнаружили рюкзак со взрывчаткой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, в рюкзаке были обнаружены гранаты «Ф-1», «РГМ», «РДГ-2Б», имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются.

В полиции напомнили, что работают в усиленном режиме. На улицах Одессы находятся более 2 тысяч правоохранителей.

Напомним, ранее Служба безопасности не пустила в Украину россиянина, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических событий 2 мая.