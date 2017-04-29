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КНДР провела неудачные испытания баллистической ракеты. Как сообщили южнокорейские военные, ракета стартовала с полигона в провинции Пхенан-Намдо, которая граничит с Пхеньяном, и вскоре взорвалась.

«КНДР осуществила пуск неопознанного объекта в районе Пукчхан провинции Пхенан-Намдо сегодня утром», - приводит южнокорейское агентство Ренхап заявление южнокорейского объединенного комитета начальников штабов, сообщает ВВС.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о попытке испытаний северокорейской ракеты. «Администрация знает о последнем ракетном запуске КНДР. Президенту доложено», - сообщил пресс-секретарь Трампа.

«Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и его глубокоуважаемого президента Си Цзиньпина, когда запустила сегодня, хоть и неудачно, ракету. Плохо!» - прокомментировал действия КНДР сам Трамп в Твиттере.

В интервью Рейтер в пятницу он похвалил китайского лидера за помощь в попытках обуздать Северную Корею, хотя ранее обвинял Китай в том, что он недостаточно делает для решения проблемы КНДР.

Прошлые испытания северокорейской ракеты 16 апреля тоже закончились неудачей.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР, однако предпочитает действовать дипломатическим путем.
ForUm

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