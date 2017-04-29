также в разделеОбщество
Задержанный в Ливии украинский танкер принадлежит одесской компании 26
У Авакова предостерегают от провокаций на майские с георгиевскими лентами 26
Подразделения МВД перевели в усиленный режим 18
В Украине успешно испытали ракетный комплекс «Ольха» 25
В ОРЛО возле патруля ОБСЕ произошел взрыв и стрельба 117
Главу комиссии Киевоблсовета арестовали с альтернативой залога в 600 тысяч 13
Жена Порошенко станет телеведущей 39
Ситуация в АТО обострилась: 70 обстрелов, двое военных погибли 31
В Ливии захватили украинский танкер 76
28 апреля. Картина дня 59
В Украине выросла средняя зарплата 105
ГПУ просит Порошенко помочь в конфискации средств экс-чиновников 130
Путин назвал Украину значительным поставщиком наркотиков в РФ 40
В Кабмине рассказали, как получить монетизированную часть субсидий 62
СБУ: В Днипре на майские праздники могут быть провокации 54
В Киеве решили переименовать еще 11 улиц 54
НАБУ рассекретило декларации сотрудников СБУ 87
Суд признал недействительным решение об отмене декоммунизации в Одессе 74

В Национальном антикоррупционном бюро Украины опровергают информацию о якобы размещении сотрудниками НАБУ  в социальных сетях данных деклараций работников СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

«По состоянию на 28 апреля Служба безопасности Украины передала Национальному бюро декларацию одного сотрудника - в рамках расследования уголовного производства. Ее содержание не разглашалось», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, декларации других работников СБУ хранятся на отдельном сервере Службы безопасности, доступа к которому работники НАБУ не имеют.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что НАБУ обнародовало в Интернете засекреченные документы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года