В Национальном антикоррупционном бюро Украины опровергают информацию о якобы размещении сотрудниками НАБУ в социальных сетях данных деклараций работников СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
«По состоянию на 28 апреля Служба безопасности Украины передала Национальному бюро декларацию одного сотрудника - в рамках расследования уголовного производства. Ее содержание не разглашалось», - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, декларации других работников СБУ хранятся на отдельном сервере Службы безопасности, доступа к которому работники НАБУ не имеют.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что НАБУ обнародовало в Интернете засекреченные документы.
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