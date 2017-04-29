В Национальном антикоррупционном бюро Украины опровергают информацию о якобы размещении сотрудниками НАБУ в социальных сетях данных деклараций работников СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

«По состоянию на 28 апреля Служба безопасности Украины передала Национальному бюро декларацию одного сотрудника - в рамках расследования уголовного производства. Ее содержание не разглашалось», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, декларации других работников СБУ хранятся на отдельном сервере Службы безопасности, доступа к которому работники НАБУ не имеют.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что НАБУ обнародовало в Интернете засекреченные документы.