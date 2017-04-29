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Днипровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей председателю постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского облсовета, которого задержали на взятке в 10 тыс. долларов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, суд также определил в качестве альтернативы возможность внесения залога в размере 600 тыс. грн.

«Несмотря на то, что прокурор на судебном заседании настаивал на залоге в сумме 2,5 млн грн, указанное судебное решение будет обжаловано в части размера денежного залога», - отметила Максимец.
ForUm

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