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Президент России Владимир Путин назвал Украину «одним из значительных поставщиков наркотиков» в РФ. Об этом Путин сказал на заседании российского Совета безопасности, на котором рассматривались реализация стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года.

«Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии. В последнее время значительный поток идет из Украины», - заявил Путин, сообщает УНИАН.

По его словам, не прекращается распространение в регионах РФ так называемых афганских наркотиков, в том числе героина, а уровень наркопреступности остается высоким.

Путин напомнил, что в 2015 году данный вопрос был поднят на заседании президиума госсовета. «Особо отмечу, что при распространении наркотиков и психоактивных веществ чаще всего используются средства коммуникации и электронных платежей. Сегодня мы должны обсудить, как выполняются задачи, поставленные в антинаркотической стратегии и что необходимо сделать для ее более эффективной реализации», - сказал Путин.
ForUm

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