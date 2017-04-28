Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» намерен существенно сократить число поездов из-за нехватки средств. Об этом сообщает ABCnews, ссылаясь на пресс-службу КП.

«Метро работает в штатном режиме и будет работать так и дальше. Но экономить нам придется на всем, включая зарплату и ремонт подвижного состава», - рассказал изданию источник в метрополитене.

В пресс-службе отметили, что в связи с блокированием счетов КП нет возможности закупать запчасти и оборудование для текущих ремонтов.

«Поскольку счета заблокированы, у нас нет возможности закупать запчасти и оборудование для текущих ремонтов. Да, есть технологический запас, но его надолго не хватит. По зарплате тоже есть резерв, но небольшой», - подчеркнули в ведомстве, сообщает РБК-Украина.

В связи со сложившейся ситуацией уже приостановлен ремонт эскалаторов. Подвижной состав будет сниматься с рейсов в случае даже незначительных неисправностей. Поэтому неизбежно будут увеличиваться интервалы движения и загруженность вагонов. «Грубо говоря, если сейчас метрополитен работает на 100%, то через месяц-полтора на линии будет около 80% подвижного состава», - оценили перспективы в пресс-службе метрополитена.

Напомним, ранее Киевсовет на своем заседании принял решение обратиться к Верховной Раде, Кабмину и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение вопроса по долгу «Киевского метрополитена» на заседании СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.

В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией «Укррослизинг». В период с 2010 по 2013 годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен.

В 2015 году Киевсовет начал изучение условий и последствий этого соглашения, а в марте прошлого года обратился в прокуратуру с требованием расследования ситуации, в связи с претензиями «Укррослизинга».

25 апреля Высший хозяйственный суд Украины оставил под арестом счета КП «Киевский метрополитен» по делу о задолженности перед компанией «Укррослизинг».