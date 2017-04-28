также в разделеОбщество
В Краматорске на трассе гонки по мотокроссу нашли тайник с гранатометами 15
Хуг: Подрыв авто ОБСЕ не был несчастным случаем 15
США передали украинским пограничникам оборудование на $21 миллион 14
Почти 2 миллиона украинцев нуждаются в психиатрической помощи 14
В Минкульте Польши заявили, что демонтаж памятника УПА был законным 31
Гройсман: Украина полностью готова к «Евровидению» 35
Изменения в ПДД о движении на перекрестках вступили в силу 32
Военные сбили беспилотник, шпионивший над частью 32
Геращенко: НВФ хватают новых заложников, их число растет 20
Крым оказался на дне рейтинга свободы прессы 20
Аваков просит Интерпол отклонить запрос РФ на розыск Яценюка 76
СБУ: Два офицера ВСУ «торговали» пропусками в зону АТО и сотрудничали с НВФ 18
Обмен пленными: Начата процедура верификации списков 44
НАБУ создаст отдел по расследованию коррупции в Минздраве 16
Обвиняемый по делу вооружения «титушек» на Майдане вышел из СИЗО 20
В Авдеевке восстановили электроснабжение 12
Жебривский: РФ пытается раскачать ситуацию в Мариуполе накануне 9 мая 55
В промо-ролике к «Евровидению» показали кадры из Крыма 29

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что сегодня должно завершиться перечисление 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича, которые размещены на 100 банковских счетах, в Государственное казначейство. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Не менее 1,5 млрд долларов, что примерно равняется 40 млрд гривен - сейчас осуществляются финансовые операции по их перечислению в Государственное казначейство. Почему эта процедура идет так долго, потому что речь идет об около сотни счетов, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги. Эта операция будет, безусловно, завершена сегодня», - заявил он, сообщает УНИАН.

Напомним, сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Руководство «Ощадбанка» уже приступило к исполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года