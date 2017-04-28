Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что сегодня должно завершиться перечисление 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича, которые размещены на 100 банковских счетах, в Государственное казначейство. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Не менее 1,5 млрд долларов, что примерно равняется 40 млрд гривен - сейчас осуществляются финансовые операции по их перечислению в Государственное казначейство. Почему эта процедура идет так долго, потому что речь идет об около сотни счетов, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги. Эта операция будет, безусловно, завершена сегодня», - заявил он, сообщает УНИАН.

Напомним, сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Руководство «Ощадбанка» уже приступило к исполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.