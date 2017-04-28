В 2016 году председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев задекларировал суммарный доход в размере 19 323 044 гривни, что в 3,2 раза больше, чем он указал суммарный доход по результатам 2015 года (тогда предправления задекларировал свой доход в 6 105 967 млн гривен).

Об этом говорится в копии налоговой декларации Коболева, сообщают Украинские новости.

Весь доход Коболева за 2016 год составила заработная плата и бонусы в «Нафтогазе».

При этом в обнародованной на сайте «Нафтогаза» декларации Коболева за 2015 год доход от зарплаты в компании составил 1 104 504 гривни, остальной доход был получен из других источников (доход 5 млн гривен в 2015 году указан в графе «другие виды доходов»).

Если сравнивать зарплату (включая бонусы) Коболева в «Нафтогазе», то в 2016 году она увеличилась 17,5 раза (на 18,2 млн гривен) по сравнению с 2015 годом.

Согласно налоговой декларации за 2016 год, в собственности Коболева находятся автомобили Porsche Cayenne (2007 год выпуска) и Mercedes-Benz CL 550 (2008 год выпуска), а также гидроцикл Bombardier Sea-Doo rxp-255 (2006 год выпуска).

Те же транспортные средства были указаны в его декларации за 2015 год.