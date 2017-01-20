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Дональд Трамп принял присягу президента США.

Он присягал на двух Библиях: Библии Авраама Линкольна, а также Библии, которую ему подарила мать после окончания воскресной школы в 1955 году, передает 112 Украина.

«Торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатах и в полную меру своих возможностей беречь, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», - произнес Трамп текст присяги.

Принимал присягу Трампа главный судья Верховного суда США Джон Робертс на западных ступенях Капитолия.

Также присягу принял вице-президент Майкл Пенс. 

Напомним, что Пенс с 2013 занимал должность губернатора штата Индиана. В июле 2016 года съезд Республиканской партии утвердил Пенса кандидатом в вице-президенты США в команде Дональда Трампа.

После принятия присяги Трамп выступит с речью. Инаугурационная речь для президента США – это историческое выступление, цитаты из которого часто становятся очень известными. 

Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически не меняется. Это 58-я по счету инаугурация, а Трамп – 45-й президент США.

Он выиграл выборы, которые состоялись 8 ноября, у демократа Хиллари Клинтон.  

 
ForUm

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