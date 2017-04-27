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В Европарламенте подтверждают, что безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу 11 июня.

Об этом заявил в четверг председатель делегации Европарламента в парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, сообщает Укринформ.

«Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины», - убежден Росати.

Он отметил, что украинцы заслужили безвизовый режим с ЕС.

Польский европарламентарий также выразил убеждение, что нынешнее руководство Украины больше преданно реформам, чем предыдущие правительства.

Как ранее сообщал ForUm, 26 апреля комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза поддержал предоставление Украине безвизового режима. 

6 апреля за безвиз проголосовал Европейский парламент.

Далее по процедуре решение должен утвердить Совет ЕС на уровне министров, что, как ожидается, произойдет 11 мая.

Затем документ подпишут Президент Европарламента и представитель Мальты, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования. 
ForUm

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