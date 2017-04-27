Депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины от Крыма, экс-глава пророссийской партии «Союз», бизнесмен Лев Миримский скоропостижно скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на два источника.

В то же время, отмечает издание, оба источника отказались сообщить подробности и причины его смерти.

Последняя запись Миримского в сети Facebook сделана 3 апреля — на следующий день после его дня рождения: «Мне опять 17». Праздник он по традиции провел в кругу семьи.

После аннексии Крыма Россией Миримский, с 1997 года придерживавшийся пророссийских взглядов и создавший с единомышленниками партию «Союз», ушел из политики и посвятил себя семье.