В Полтаве полицией и прокуратурой области разоблачена незаконная деятельность общественной религиозной организации, представители которой похищали и принудительно удерживали в помещении более 40 граждан, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Полицией установлено, что на территории Украины осуществляет свою деятельность общественная религиозная организация, зарегистрированная в одной из областей Украины. Учредителями этой организации являются двое мужчин и женщина.

Указанная организация имеет свои обособленные подразделения - филиалы в различных областях. Такой филиал существовал и в Полтаве. Руководил полтавским областным филиалом 39-летний местный житель.

Во время проведения оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что разрешительные документы на осуществление благотворительной деятельности у представителей религиозной организации отсутствуют.

Согласно официальному прейскуранту, выложенному в сети Интернет, данная организация занималась реабилитацией (медицинским или психотерапевтическим лечением) лиц, склонных к наркотической, алкогольной и игровой зависимости.

«Заказ на незаконное лишение свободы осуществляли родственники пострадавших. После получения средств от заказчиков, работники этого религиозного заведения прибывали к месту нахождения пострадавших. Представлялись работниками полиции. Затем, под предлогом выяснения определенных обстоятельств, доставляли людей в указанное заведение и принудительно их там удерживали. В случае оказания сопротивления потерпевшими, их доставляли в учреждение силой. Доставленные лица содержались без их добровольного согласия в ненадлежащих условиях и получали ненадлежащий рацион питания. По показаниям потерпевших, над ними издевались и били. Им категорически запрещалось покидать территорию учреждения. Доступ к общению с внешним миром был запрещен. Запрещалось пользоваться даже средствами связи. А за нарушение распорядка людей наказывали», – сообщил начальник полиции Полтавщины Олег Бех.

В главе отметили, что 26 апреля полиция и прокуратура провели ряд санкционированных следственных мероприятий по адресу расположения данного филиала в Полтаве. Во время обысков полицейские обнаружили более 40 человек, которые там незаконно содержались.

Сведения о фактах незаконного лишения свободы и похищения людей с последующим их содержанием и запретом покидать помещение вопреки их воле, внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признаками ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5-ти лет.

Напомним, в Черниговской области преступная группа незаконно лишила свободы и пытала более 200 человек, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости.