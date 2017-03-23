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Сегодня утром, 23 марта, российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление 63-го «гуманитарного конвоя», сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Поскольку перемещение «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - говорится в сообщении.

Всего с 05:45 до 06:20 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину последовало 2 колонны в составе 40 автомобилей. Грузовики перевозили преимущественно якобы детское питание.

«Однако точно подтвердить это невозможно, поскольку ящики были упакованы пленкой синего цвета с надписью «Гуманитарная помощь детям Донбасса», - отметили в погранведомстве.

Кроме того, в ходе визуального осмотра было видно, что машины загружены чуть больше половины.

 
ForUm

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