Доля трудоспособного населения в Украине снизится с 70% в 2015 году до менее 60% в 2060 году.

Об этом говорится в исследовании, размещенном на сайте Представительства Международного валютного фонда в Украине, сообщает Укринформ.

Как отмечается в исследовании МВФ, доля трудоспособного населения (население в возрасте 15-64 лет) в общей численности населения в Украине, как ожидается, снизится с 70% в в 2015 году до менее чем 60% в 2060 году.

Кроме того, увеличение доли людей пожилого возраста в общей численности трудоспособного населения приведет к существенному снижению агрегированного показателя доли рабочей силы в общей численности взрослого населения.

«В сравнении с другими странами мира Украина имеет очень низкие показатели участия в рабочей силе представителей старших возрастных групп. Например, в Украине в 2014 году средняя доля граждан в возрасте 50-59 лет в рабочей силе составляла 63 процента по сравнению с примерно 75 процентами в среднем в странах ОЭСР», - подчеркнули в МВФ.

Отмечается, что разрыв является еще большим для старших возрастных групп. Средний показатель участия в рабочей силе для граждан в возрасте между 60 и 69 годами составляет 15,5 процента в Украине по сравнению с 37 процентами в среднем в странах ОЭСР. Основной причиной этого большого разрыва является относительно низкий установленный законом пенсионный возраст, что приводит к раннему выходу работников с рынка труда. Например, средний эффективный возраст выхода с рынка труда в Украине составляет 58,5 лет для мужчин и 55,9 лет для женщин, для сравнения - среднее значение по ЕС составляет 63,5 и 62,5 соответственно.

В МВФ убеждены, что пенсионная реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста, создаст дополнительные стимулы для работников для откладывания выхода на пенсию и, таким образом, ограничит ожидаемое уменьшение рабочей силы.

Отмечается, что пенсионная реформа должна в первую очередь сосредотачиваться на ограничении притока новых пенсионеров, что позволит создать потенциал для приведения средней пенсии к более социально приемлемому уровню. Кроме того, необходимы и другие реформы, которые помогают повысить справедливость и эффективность пенсионной системы.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в тексте меморандума между Украиной и МВФ нет никаких обязательств по повышению пенсионного возраста для украинцев.