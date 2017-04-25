В тексте меморандума между Украиной и МВФ нет никаких обязательств по повышению пенсионного возраста для украинцев. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

«Меморандум с МВФ впервые за 15-летнюю историю обнародован на сайте Министерства финансов Украины. И каждый может убедиться, что сенсаций там нет, за эти три недели никаких катаклизмов в Украине не случилось. Там нет ни одного упоминания о повышении пенсионного возраста в Украине, - сказал он. - И вместе с тем мы постоянно слышим разговоры о необходимости повышения пенсионного возраста. Нужно понимать, что чем больше будет таких безосновательных разговоров, тем меньше шансов провести любую пенсионную реформу в парламенте».

Розенко еще раз подчеркнул, что при нынешней низкой продолжительности жизни украинцев повышать пенсионный возраст недопустимо. «Я категорический противник повышения пенсионного возраста сейчас, на этом этапе развития Украины. Я считаю, что при нынешней низкой продолжительности жизни это недопустимо», - отметил он.

Главный маркер МВФ относительно пенсионной реформы, по словам Розенко, это требование того, чтобы она заработала с 1 января 2018 года.

«И наша главная задача - сделать справедливую пенсионную систему - прежде всего для украинцев. Реформа будет проводиться не для МВФ, а для нынешних пенсионеров, ожидающих повышения пенсий, и для грядущих поколений, которым нужно дать шанс на достойную пенсию в будущем», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Напомним, ранее глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден заявлял, что страна срочно нуждается в реформировании пенсионной системы.