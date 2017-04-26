Энергоблоки №2 и №5 Змиевской ТЭС будут введены в эксплуатацию с 1 июня и с 1 августа соответственно. Об этом на заседании правительства рассказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Блоки 2 и 5 Змиевской ТЭС должны быть запущены в сентябре-октябре, но информирую, что 2 блок Змиевской ТЭЦ войдет в эксплуатацию, начиная с 1 июня, а начиная с 1 августа, войдет в эксплуатацию 5 блок. Мы полностью переформатируем эти блоки на газовую группу», - сказал Насалик, сообщает Укринформ.

По его словам, в этом году ожидается незначительный профицит добычи угля газовой группы.

«Мы также готовы через 3-4 месяца перевести четвертый блок Трипольской ТЭЦ на газовую группу», - отметил Насалик.

Как сообщал ForUm, 6 апреля 2017 года госкомпания «Центрэнерго» остановила работу Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская обл.). Ранее, 5 апреля, была остановлена работа Трипольской ТЭС (Киевская обл.). Кроме этого, ДТЭК временно остановил работу Приднепровской ТЭС (Днепропетровская обл.). Также была остановлена Славянская ТЭС.

Такие остановки вызваны тем, что Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории - «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса».