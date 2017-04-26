Согласно принятому Кабинетом Министров Украины решению, граждане, которые по результатам отопительного сезона сэкономили жилищные субсидии на газ и электроэнергию, должны получить денежную компенсацию до 1 сентября 2017 года. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Порядок монетизации очень четко расписан и до 1 июня предприятия-поставщики услуг должны сформировать списки людей, имеющих экономию соответствующих энергоресурсов, и передать эти списки в управления соцзащиты населения. На основании этих списков до 1 сентября люди должны получить средства. В государственном бюджете Украины все необходимые ресурсы для этого есть», - сказал он.

«Это первый шаг к монетизации субсидий. Это мы делаем впервые в истории Украины», - подчеркнул Розенко.

Наполним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что около 1,5 миллиона украинских семей, которые по результатам отопительного сезона сэкономили жилищные субсидии на газ и электроэнергию, используемую только для отопления помещения, получат денежное вознаграждение от правительства.