За последний год народный депутат, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен приобрели недвижимости примерно на 20 млн грн, говорится в расследовании программы «Наші гроші з Денисом Бигусом».

В начале 2016 года гражданская жена Ляшко приобрела в Киеве земельный участок 600 кв.м. Целевое назначение земли - для сельского хозяйства. Однако на участке уже построен двухэтажный дом на 300 кв.м. Этого дома нет в е-декларации нардепа, отмечают журналисты. А Сайранен никогда не имела и не имеет собственного бизнеса.

В 2017 году Ляшко купил дом и себе. Речь идет о поместье на 550 кв. м и двух земельных участках общей площадью 0,6 га в пгт. Козин (Конча-Заспа). Общая стоимость - 15 млн грн. В интервью журналистам Ляшко убеждал, что дом приобретен в кредит. Однако ни в декларации, ни в выписке на недвижимость данные о кредите или ипотеке отсутствуют.

Согласно декларации, в собственности Ляшко Mercedes S 550 и Land Cruiser.

Журналисты зафиксировали, как утром со двора Ляшко выезжает бронированный Cadillac Escaladе. Такого автомобиля в декларации нардепа нет, однако ранее Ляшко уже неоднократно фиксировали на этой машине возле ВРУ. Официально авто записано на советника Ляшко - Александра Гулака.

В декларации главный «радикал» указал, что продал какую-то недвижимость компании «Асфа Лайн», зарегистрированной в Черниговской области. «Какой-то» недвижимостью оказалось двухэтажное сооружение в центре Прилук. И до продажи, и после в ней находится региональный офис Радикальной партии. «Асфа Лайн», как выяснили журналисты, связанная с председателем черниговского отделения «Радикальной партии», депутатом облсовета, экс-замглавы ГосЧС Олегом Аверьяновым, который 8 лет назад провернул схему по закупке пожарной техники из России.

Кроме того, в расследовании идет речь о фирме «Пожмашина», владелец которой - кипрская компания «Идехус Лимитед», а формальный конечный бенефициар - член «Радикальной партии» - Александр Борщ. Однако, по словам экс-жены Аверьянова - Евгении, компания «Пожмашина» фактически находится в собственности Аверьянова. А официальный бенефициар Борщ - давний товарищ и кум супругов.

В 2015 году экс-глава ГосЧС Сергей Бочковский заявлял о давлении на него Олега Ляшко с целью «выбить» победу на тендере ГосЧС для «Пожмашины». После кадровых ротаций, связанных с арестом и увольнением Бочковского, Аверьянов получает кресло заместителя председателя ГосЧС.