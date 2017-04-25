Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что пробыл на допросе в Национальном антикоррупционном бюро четыре часа.

«Меня четыре часа допрашивали типа в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения. Я спрашиваю «Кого?» - «Лица». Я спрашиваю «Какого лица»? - «Нет лица. Личность не установлена​​». Тогда о чем вы меня допрашиваете? По какому факту и по какому делу? Поскольку допрос длился в НАБУ, мы дали все показания. Я заинтересован в том, чтобы максимально установить истину и доказать, что это сфальсифицированное уголовное производство. Абсолютно вымышленное дело. Нет никаких оснований для возбуждения дела. Нет даже факта. Они не могут сообщить факт, по которому возбуждено дело», - заявил Ляшко, сообщает 112 Украина.

На вопрос о том, о чем же шел разговор, Ляшко заявил, что «обо всем на свете». «С кем я живу, где я провожу свое время, кто такая моя жена, кто моя мама. Обо всем на свете спрашивали», - отметил депутат.

Как прокомментировал адвокат Ляшко Андрей Мамалыга, основанием действий в отношение Ляшко была покупка дома.

«Но на указанное здание был изменен адрес, прокуратура не проверила это. Поэтому она поддалась эмоциям, а потом решила использовать это против Олега Ляшко и сказала, что он его незаконно купил... На сегодняшний день подозрение не предъявлено ни одному лицу», - отметил защитник.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник 24 апреля сообщил, что в ведомство поступило уголовное дело от САП относительно якобы незаконного обогащения народного депутата Олега Ляшко.

По информации СМИ, за последний год нардеп и лидер РПЛ Ляшко вместе с женой приобрел недвижимости на 20 млн грн.

В начале 2016 года гражданская жена нардепа – Росита Сайранен – ​​приобрела в Киеве земельный участок на 600 кв. м для сельского хозяйства. Однако на участке уже построен двухэтажный дом на 300 кв. м. В декларации политика это имущество не указано.

В то же время Ляшко в этом году купил себе дом и земельные участки в элитном Козине. Площадь поместья – 550 кв. м. Общая стоимость – 15 млн грн. В интервью журналистам Ляшко убеждал, что приобрел имущество в кредит, однако в декларации и в выписке на недвижимость данные о кредите или ипотеке отсутствуют.