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Во вторник, 25 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины приняла к рассмотрению пакет документов о составе инициативной группы по проведению всеукраинского референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

В частности, в состав пакета документов входят более 10 тыс. заявлений участников инициативной группы, протокол собрания объемом более 500 страниц и др.

Как заявил уполномоченный представитель инициативной группы Иван Томич, справка от ЦИК о принятии документов получена им сегодня около 18:00.

Напомним, сегодня утром представители инициативной группы по проведению всеукраинского референдума по продлению запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения начали процесс сдачи документов в Центральную избирательную комиссию.

«Сегодня утром ЦИК принял подписные листы инициативной группы, которая насчитывает более 10 тыс. человек. Если до конца текущего дня комиссия предоставит мне описание принятых документов, это означает, что мы прошли первый этап сдачи документов в установленном законом порядке», - сказал Томич.

Он пояснил, что после этого 4 комиссии будет пять дней на проверку поданных документов и принятия решения, выдавать ли инициативной группе листы для сбора подписей за проведение земельного референдума.

После выдачи подписных листов за определенный законом срок инициативная группа должна собрать 3 миллиона подписей.

К тому же, минимальное количество подписей, которые должны быть собраны в одной области, составляет 100 тыс.
ForUm

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