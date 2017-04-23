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Российскую певицу украинского происхождения Лолиту Милявскую (урожденную Горелик) в 4 утра сняли с поезда в Конотопе за посещение Керчи в 2015 году.

Об этом сама певица рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу проведать свою малышку, которая заболела, потому что мне запрещен въезд в Украину», - отметила Лолита, сообщает Укринформ.

По ее словам, пограничники сняли с поезда «за посещение Керчи в 2015 году».

 
ForUm

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