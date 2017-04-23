также в разделеОбщество
Геращенко: Погибший на Луганщине наблюдатель был гражданином Великобритании 76
СМИ: Погибший на Донбассе сотрудник ОБСЕ был гражданином США 40
Порошенко требует наказать виновных в подрыве авто ОБСЕ 180
Обзор казино Riobet с системой поощрения 38
Италия выделила Украине гранты на образование в своих вузах 20
Лолиту Милявскую не пустили в Украину 114
Из-за непогоды в Украине обесточены 70 населенных пунктов 29
Электроснабжение Авдеевки восстановлено 12
НАБУ: Чаус находился в Молдове под домашним арестом 21
В результате обстрела опорного пункта под Авдеевкой погиб военный 49
В Киеве проходят "Игры непокоренных" 53
21 апреля. Картина дня 53
Суд над Мартыненко: Адвокатам отказали в отводе судьи 30
Донецкому адвокату, пытавшемуся напасть на жену Турчинова, дали 8 лет тюрьмы 66
Букмекеры назвали тройку фаворитов «Евровидения» 160
В 2015 году 19 тысяч украинцев получили гражданство стран ЕС 29
Защита Мартыненко заявила отвод судье 122
Корчак не смогла объяснить, почему выписала себе 400 тысяч зарплаты за декабрь 82

Российской певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину на три года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.

«Сегодня утром в пункте пропуска «Конотоп», во время оформления пассажиров поезда сообщением «Москва-Киев» была о гражданка РФ Лолита Милявская, относительно которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска», – отметил он.

По словам Слободяна, на основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации его было отказано в пересечении границы в Украину и запрещен въезд на три года.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 23 апреля в 4 утра Милявскую сняли с поезда в Конотопе за посещение Керчи в 2015 году.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года