Российской певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину на три года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.

«Сегодня утром в пункте пропуска «Конотоп», во время оформления пассажиров поезда сообщением «Москва-Киев» была о гражданка РФ Лолита Милявская, относительно которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска», – отметил он.

По словам Слободяна, на основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации его было отказано в пересечении границы в Украину и запрещен въезд на три года.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 23 апреля в 4 утра Милявскую сняли с поезда в Конотопе за посещение Керчи в 2015 году.