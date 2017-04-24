Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видеоролик с указанием стран, в которые выведены из Украины миллиарды долларов и евро.

Видео опубликовано на канале НАБУ в YouTube.

Так, из Украины были выведены незаконным путем более 2,27 млрд гривен, $0,42 млрд, €4,3 млн и £825 тысяч.

По данным НАБУ, в Латвию было выведено $73, 36 млни €800 тысяч, в Великобританию – $208, 133 млн. и £825 тысяч. В Швейцарии «осели» 3,2 млн евро, Австрии – 2 млрд грн и 10,8 млн долл., а на Британские Виргинские острова выведено 19, 693 млн долл.



В Германии и Испании приобреталась элитная недвижимость.

Напомним, детективы НАБУ нашли «следы» украинской коррупции в 41- стране.