Правление Национального банка Украины приняло решение «Об отнесении Публичного акционерного общества «Диамантбанк» к категории неплатежеспособных». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По результатам диагностического обследования был утвержден необходимый объем докапитализации ПАО «Диамантбанк».

ПАО, как и вся вторая двадцатка банков по размерам активов, должен был обеспечить значение норматива достаточности регулятивного капитала (Н2) не менее 5% по состоянию на 1 апреля 2017 года.

«Диамантбанк» подал в НБУ план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение 2016 года руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, предоставление безвозвратной финансовой помощи, увеличение объема обеспечения по кредитам», - говорится в сообщении.

Однако, по состоянию на 1 апреля 2017 ПАО «Диамантбанк» не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных планом реструктуризации, в результате чего банк не достиг минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала. Учитывая указанное, правление НБУ приняло решение об отнесении ПАО «Диамантбанк» в категории неплатежеспособных.

Национальный банк отмечает, что 96% (39 тыс. человек) всех вкладчиков «Диамантбанка» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 1,1 млрд грн.

По состоянию на 24 апреля 2017 года физическими лицами-владельцами существенного участия в ПАО «Диамантбанк» является Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.