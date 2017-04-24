также в разделеСтолица
На «Евровидение» будут пропускать через металлодетекторы и с паспортами 13
В Киеве задержали «вора в законе» 39
Дарницкий и Днепровский районы Киева могут остаться без горячей воды 26
В Киеве снова состоится Марш равенства 36
В Киеве возле посольства Литвы взорвали дымовую шашку 27
В Киеве вандалы ограбили могилу Леси Украинки 44
Из-за «Евровидения» центр Киева перекроют почти на месяц 59
Вечером киевское метро изменит график работы 44
Киевсовет предлагает увеличить штрафы за курение в 50-100 раз 24
В центре Киева запретили внешнюю рекламу 28
В Киеве официантов обяжут говорить на украинском языке 112
В киевской гимназии из-за распыления огнетушителя травмировались 7 детей 27
В Киеве перекроют улицы в связи с «Играми непокоренных» 40
Раскопки древней улицы в Киеве приостановили 59
Подпольная типография в Киеве два года печатала документы для «ДНР/ЛНР» 66
В Киеве неизвестный обстрелял частный дом 32
В Киеве из-за похолодания приостановили отключение горячей воды 89
У СБУ нет информации о подготовке провокаций во время «Евровидения» 94

В Киеве на получении 5 тыс. долларов взятки разоблачен директор Института психологии имени Г.С. Костюка Национальной Академии педагогических наук Украины. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как выяснилось, указанную сумму он потребовал от гражданки за содействие при зачислении на работу в лабораторию консультативной психологии и психиатрии Института с возможностью одновременно учиться в данном Институте с целью получения образовательно-квалификационного уровня «магистр».

Злоумышленника задержали на «горячем» после получения им обусловленных средств.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года