В Киеве на получении 5 тыс. долларов взятки разоблачен директор Института психологии имени Г.С. Костюка Национальной Академии педагогических наук Украины. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как выяснилось, указанную сумму он потребовал от гражданки за содействие при зачислении на работу в лабораторию консультативной психологии и психиатрии Института с возможностью одновременно учиться в данном Институте с целью получения образовательно-квалификационного уровня «магистр».

Злоумышленника задержали на «горячем» после получения им обусловленных средств.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.