также в разделеОбщество
ОБСЕ: Гибель наблюдателя повысит международный интерес к конфликту 5
Суд отказался выселять переселенцев из дома Царева 13
Подрыв авто ОБСЕ: В ФРГ указывают на «тех, кто сидит в Москве» 15
Конфликт в Тернополе: сессия горсовета сорвана, двое депутатов – в больнице 44
Окончательное подозрение Охендовскому передали САП 32
НАБУ сообщило о подозрении пятому фигуранту в деле Мартыненко 12
Абромавичус подал апелляцию по иску Кононенко 25
Крым вновь засыпало снегом 55
Захарченко заявил о возможной конфедерации с Украиной 96
СБУ признала подрыв авто ОБСЕ терактом 71
У НАБУ есть три дела на Мартыненко 39
Сытник: Коррупционный рынок в Украине достигает 85 миллиардов 67
СБУ в соцсети потроллила Лолиту 679
СММ ОБСЕ продолжит работу на Донбассе 17
Тело погибшего на Луганщине наблюдателя ОБСЕ передали украинской стороне 161
Штаб АТО опроверг обвинения НВФ в причастности к подрыву авто ОБСЕ 75
В Украине остаются обесточенными 22 населенных пункта 25
ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля СММ 20

Москва будет влиять на самопровозглашенные «Л/ДНР» для выполнения ими Минских соглашений, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Рассчитываю, что наши коллеги из Евросоюза в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения Минских договоренностей. Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, даже так скажем, начнет выполнять свои обязательства», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, сообщает РИА Новости.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что Россия и пророссийские незаконные вооруженные формирования не только не выполняют Минские договоренности, но и продолжают нарушать новые, в том числе режим прекращения огня, который был провозглашен по инициативе Украины с 1 апреля. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года