Москва будет влиять на самопровозглашенные «Л/ДНР» для выполнения ими Минских соглашений, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Рассчитываю, что наши коллеги из Евросоюза в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения Минских договоренностей. Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, даже так скажем, начнет выполнять свои обязательства», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, сообщает РИА Новости.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что Россия и пророссийские незаконные вооруженные формирования не только не выполняют Минские договоренности, но и продолжают нарушать новые, в том числе режим прекращения огня, который был провозглашен по инициативе Украины с 1 апреля.