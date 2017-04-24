Государственный департамент США в связи с гибелью наблюдателя ОБСЕ и ранения еще двух членов миссии во время подрыва автомобиля в Луганской области призвал Россию использовать влияние на незаконные вооруженные формирования для того, чтобы миссия могла провести полное, прозрачное и своевременное расследование трагического инцидента. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

«США вновь призывают Россию использовать влияние на сепаратистов для того, чтобы они предприняли первые шаги в направлении установления мира в Восточной Украине, а также для установления видимой, ощутимой и долговременной обстановки безопасности», - говорится в сообщении.

«Соединенные штаты в шоке и глубоко огорчены смертью гражданина США, исполнявшего обязанности парамедика в составе миссии ОБСЕ. «Мы выражаем наши глубокие и сердечные соболезнования его семье, друзьям и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва», – сказано в сообщении.

Сообщается, что смерть наблюдателя продемонстрировала растущую опасность обстоятельств, в которых приходиться работать отважным наблюдателям. В качестве обстоятельств в Госдепе, в частности отметили создание препятствий в работе наблюдателей, угрозы и оскорбления.

«Этот инцидент показал насколько необходимость для всех сторон, особенно для пророссийских сепаратистов немедленно имплементировать их обязательства согласно Минским соглашениям. Это подразумевает полное и стойкое прекращение огня и отвод тяжелого вооружения от линии разграничения», - заявили в Госдепе США, сообщает 112 Украина.

Также, в заявлении говорится о том, что миссия ОБСЕ имеет полную поддержку со стороны США и Штаты самым решительным образом осуждают проявление враждебности и запугивание ее сотрудников.

«Они должны быть в безопасности и иметь доступ в зоне конфликта повсюду», - подчеркнули в Госдепе США.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии.

После инцидента Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор.