Международный суд Организации Объединенных Наций призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей, признав ее стороной Минского процесса, а не посредником. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совещания с министром иностранных дел Павел Климкин, заместителем главы Администрации Президента Константином Елисеевым и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это означает, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, не политическая оценка, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас», - отметил Порошенко.

Президент отметил, что политическая оценка действиям России была дана во многих документах и ​​не только в Украине, но и в решениях Парламентской ассамблеи Совета Европы, Совета Европы, Европейского парламента и многих других международных организаций.

«По моему глубокому убеждению, также уникальность этой ситуации и в том, что когда будет принято решение (Международного суда ООН. - Ред.), оно не требует никакого дополнительного голосования - ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН. Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН и за невыполнение указанного решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, которое решится игнорировать данное решение», - отметил он.

Глава государства выразил уверенность в том, что сейчас необходимо сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом представить в суде позицию государства Украина и определить государство-агрессора.

Он убежден, что это уже создает механизм юридической ответственности не для частных лиц, как хотела Российская Федерация, а для государства в целом, которое должно понести ответственность за финансирование терроризма, за нарушение Конвенции Организации Объединенных Наций.

«Впервые, и ключевое слово здесь - впервые было применен механизм Международного суда для де-факто привлечения к ответственности агрессора, государства, которое финансирует терроризм. И именно за нарушение Конвенции мы поставили вопрос о привлечении к ответственности», - подчеркнул Порошенко.

Президент также подчеркнул, что судом было принято очень важное решение по обеспечению иска в виде обязательства Российской Федерации сделать несколько шагов: начиная от восстановления функционирования Меджлиса крымскотатарского народа и заканчивая обеспечением права украинских граждан на изучение украинского языка в оккупированном Крыму.

Глава государства поздравил присутствующих с принятием Международным судом ООН важнейшего промежуточного решения по иску Украины против РФ.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отметила: «Суд действительно поддержал Украину и это очень важно. Особенно важно это ввиду того, что дело касается одного из постоянных членов Совета безопасности ООН. 12 мая мы собираемся еще раз в Гааге, и президент суда будет принимать решение о дальнейшем рассмотрении дела, а именно как она будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено времени на подготовку основного меморандума, где мы должны выложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела».

Напомним, 19 апреля суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.