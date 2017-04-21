Рок-музыкант Олег Скрипка пояснил, что слова о создании гетто для жителей страны, не способных выучить украинский язык, являются иронией.

Соответствующий комментарий он опубликовал в Facebook.

«Прежде всего, хочу отметить – мы в Украине живем в искаженном мире. Граждане не имеют достаточно книг на украинском, фильмов, интернет-контента, отсутствует возможность общаться, учить и воспитывать детей. Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто. Некоторые из них отдают свою жизнь на востоке страны за право быть украинцем», - написал музыкант.

По его мнению, государство должно предоставить украинцам больше возможностей овладеть родным языком.

«Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку. В то время, когда законодательство соседнего государства даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского.

Поэтому, мое несколько ироническое предложение, высказанное в произвольном общении со студентами, и сформулировано конспирологами-технологами как «гетто» - значительно гуманнее, чем российская действительность», - подчеркнул Скрипка.

Также он поддерживает предоставление образовательной помощи гражданам для изучения украинского языка.

«Это – европейская практика. К примеру, во Франции закон требует от граждан и эмигрантов знания французского, в Польше – польского, в Чехии – чешского», - пояснил он, напомнив, что сам прошел путь мигранта.

«Меня возмущает, когда Украину заставляют любить «русской мир» больше, чем украинский. Тем более, когда используют мои слова для манипуляций и попыток формировать в Украине искусственную реальность. Поэтому мое высказывание, из которого жонглеры словами и содержанию «патологоанатомы» выдернули и препарировали слово «гетто», достаточно однозначно», - написал музыкант.

«На самом деле, именно россияне создали привилегированные условия для развития своего языка. Ведь законодательство РФ требует от всех, кто претендует на жизнь, работу или учебу в этой стране предоставить сертификат о владении российским, знание истории России и основам законодательства. В РФ даже от только что прибывших иностранцев требуют погружения в языковое пространство страны. И одновременно – отрицают утверждения украинства в Украине», - считает Скрипка.

Напомним, в интервью Украинской правде. Жизнь лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка сказал, что люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ и являются социально опасными.