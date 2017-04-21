также в разделеОбщество
ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды по всей Украине 20
Во Львове подписан меморандум, решающий вопрос мусора 20
Минагропрод: Сильное похолодание не повлияет на урожай озимых и яровых 9
Мартыненко грозит до 12 лет тюрьмы 17
В Украине пересмотрят список запрещенных артистов 34
На границе с Крымом пройдут антитеррористические учения 11
САП просит для Мартыненко залог в 300 миллионов 69
Непогода обесточила более 300 сел в шести областях 21
У Гройсмана заявили о решении проблемы львовского мусора 143
Из-за обстрелов 5 поселков в Донецкой области остались без света 11
СМИ опубликовали запись разговора Онищенко с якобы Мартыненко 31
Задержан второй фигурант в рамках дела Мартыненко 60
20 апреля. Картина дня 46
НАБУ: Мартыненко еще не сообщили о подозрении 16
Завтра суд изберет меру пресечения Мартыненко 28
Гройсман анонсировал перезагрузку органов исполнительной власти 41
Фильм о Донбассе покажут в Каннах 25
Задержанного в РФ «украинского шпиона» депортировали в «ДНР» 67

Рок-музыкант Олег Скрипка пояснил, что слова о создании гетто для жителей страны, не способных выучить украинский язык, являются иронией.

Соответствующий комментарий он опубликовал в Facebook.

«Прежде всего, хочу отметить – мы в Украине живем в искаженном мире. Граждане не имеют достаточно книг на украинском, фильмов, интернет-контента, отсутствует возможность общаться, учить и воспитывать детей. Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто. Некоторые из них отдают свою жизнь на востоке страны за право быть украинцем», - написал музыкант.

По его мнению, государство должно предоставить украинцам больше возможностей овладеть родным языком.  

«Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку. В то время, когда законодательство соседнего государства даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского.

Поэтому, мое несколько ироническое предложение, высказанное в произвольном общении со студентами, и сформулировано конспирологами-технологами как «гетто» - значительно гуманнее, чем российская действительность», - подчеркнул Скрипка.

Также он поддерживает предоставление образовательной помощи гражданам для изучения украинского языка.

«Это – европейская практика. К примеру, во Франции закон требует от граждан и эмигрантов знания французского, в Польше – польского, в Чехии – чешского», - пояснил он, напомнив, что сам прошел путь мигранта.

«Меня возмущает, когда Украину заставляют любить «русской мир» больше, чем украинский. Тем более, когда используют мои слова для манипуляций и попыток формировать в Украине искусственную реальность. Поэтому мое высказывание, из которого жонглеры словами и содержанию «патологоанатомы» выдернули и препарировали слово «гетто», достаточно однозначно», - написал музыкант.

«На самом деле, именно россияне создали привилегированные условия для развития своего языка. Ведь законодательство РФ требует от всех, кто претендует на жизнь, работу или учебу в этой стране предоставить сертификат о владении российским, знание истории России и основам законодательства. В РФ даже от только что прибывших иностранцев требуют погружения в языковое пространство страны. И одновременно – отрицают утверждения украинства в Украине», - считает Скрипка.

Напомним, в интервью Украинской правде. Жизнь лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка сказал, что люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ и являются социально опасными.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года