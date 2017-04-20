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Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка считает, что люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ и являются социально опасными.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде. Жизнь.

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ», - сказал Скрипка.

Музыкант отметил, что хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде.

«Я не государственный деятель, я мечтатель, максималист. Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях», - считает Скрипка.

Напомним, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон, обязывающий радиостанции транслировать в эфире не менее 35% украиноязычных произведений.

В марте 2017 года Верховная Рада в первом чтении  приняла законопроект, предполагающий, что доля украиноязычных передач на телевидении должна составлять не менее 75%.
ForUm

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