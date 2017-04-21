также в разделеОбщество
ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды по всей Украине 20
Во Львове подписан меморандум, решающий вопрос мусора 20
Минагропрод: Сильное похолодание не повлияет на урожай озимых и яровых 9
Скрипка пояснил слова о создании гетто 51
В Украине пересмотрят список запрещенных артистов 34
На границе с Крымом пройдут антитеррористические учения 11
САП просит для Мартыненко залог в 300 миллионов 69
Непогода обесточила более 300 сел в шести областях 21
У Гройсмана заявили о решении проблемы львовского мусора 143
Из-за обстрелов 5 поселков в Донецкой области остались без света 11
СМИ опубликовали запись разговора Онищенко с якобы Мартыненко 31
Задержан второй фигурант в рамках дела Мартыненко 60
20 апреля. Картина дня 46
НАБУ: Мартыненко еще не сообщили о подозрении 16
Завтра суд изберет меру пресечения Мартыненко 28
Гройсман анонсировал перезагрузку органов исполнительной власти 41
Фильм о Донбассе покажут в Каннах 25
Задержанного в РФ «украинского шпиона» депортировали в «ДНР» 67

Бывшему народному депутату Николаю Мартыненко грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает Укринформ.

«Преступление особо тяжкое. Ему грозит до 12 лет», - сказал Холодницкий.

По его словам, избрание меры пресечения бывшему нардепу будет рассматривать Соломенский райсуд города Киева. «Я думаю, что это будет где-то после 12 часов. Это мое субъективное мнение. Мы уже готовы ко всем отводам, прокуроры все на местах, надеюсь, что и судьи все будут на местах и пусть будет процесс, без шоу», - добавил антикоррупционный прокурор.

Холодницкий также отметил, что во время задержания Мартыненко вел себя нормально. «Он спокойно вышел из помещения, спокойно был задержан без применения силы. Все было законно», - рассказал глава САП.

Напомним,  20 апреля детективы НАБУ задержали Николая Мартыненко.

Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд арестовать экс-нардепа на 60 суток с правом внесения залога в 300 млн гривен. 

В ночь на пятницу, 21 апреля, в НАБУ сообщили о задержании второго фигуранта дела

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года