Бывшему народному депутату Николаю Мартыненко грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает Укринформ.

«Преступление особо тяжкое. Ему грозит до 12 лет», - сказал Холодницкий.

По его словам, избрание меры пресечения бывшему нардепу будет рассматривать Соломенский райсуд города Киева. «Я думаю, что это будет где-то после 12 часов. Это мое субъективное мнение. Мы уже готовы ко всем отводам, прокуроры все на местах, надеюсь, что и судьи все будут на местах и пусть будет процесс, без шоу», - добавил антикоррупционный прокурор.

Холодницкий также отметил, что во время задержания Мартыненко вел себя нормально. «Он спокойно вышел из помещения, спокойно был задержан без применения силы. Все было законно», - рассказал глава САП.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали Николая Мартыненко.

Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд арестовать экс-нардепа на 60 суток с правом внесения залога в 300 млн гривен.

В ночь на пятницу, 21 апреля, в НАБУ сообщили о задержании второго фигуранта дела.