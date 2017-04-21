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Председатель второй польской комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы Вацлав Берчиньский подал в отставку. Министерство обороны ее приняло, сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство PAP.

Причины отставки не сообщаются. В опубликованном на сайте Минобороны заявлении Берчиньский объяснил свой поступок личными причинами.

Исполняющим обязанности председателя комиссии назначен Казимеж Новачик, который до этого был заместителем Берчиньского.

 Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и комиссией Миллера и создали вторую комиссию.

В понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы, в которых вину за произошедшее возложила на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных документах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.

 
ForUm

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