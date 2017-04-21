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Ситуация в районе проведения АТО обострилась: за прошедшие двое украинских военнослужащих погибли, еще восемь – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба.

Члены незаконных вооруженных формирований 47 раз открывали огонь в сторону украинских защитников.

Наиболее сложной была ситуация на донецком направлении.

«Огнем из танков, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников Авдеевки; по позициям вблизи шахты «Бутовка» применял танки, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; по защитникам Верхнеторецкого и Луганского бил с 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. По опорным пунктам наших войск вблизи Каменки, Зайцева и Песков бил из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; позиции в районах Майорского и Новгородского обстреливал из гранатометов, а Троицкого – из пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сводке.

На приморском направлении из минометов калибра 82-мм и гранатометов НВФ вели огонь по позициям у Марьинки и Красногоровки, позиции у Широкино и Водяного накрывали огнем БМП и гранатометов различных систем. По позициям морских пехотинцев под Павлополем и Талаковкой НВФ били из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктам в районе Новогригорьевки – из пулеметов крупных калибров. Вблизи Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении НВФ применили минометы калибра 82-мм и автоматические гранатометы в районе Катериновки, позиции у Новозвановки обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Донец – из автоматических гранатометов.

 
ForUm

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