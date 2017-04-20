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Личности трех моряков, погибших при крушении сухогруза «Герои Арсенала» в акватории Черного моря, установлены. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию экстренных служб.

«Трое погибших, чьи тела были накануне обнаружены в районе крушения, предварительно, опознаны. Это россиянин Андрей Ведерников - старший помощник капитана, и два гражданина Украины - матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко», - сказал источник.

Напомним, стоящий на рейде сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря.

На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти моториста, гражданина Украины, который был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.

На данный момент все еще остается неизвестной судьба восьми членов экипажа.

 
ForUm

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