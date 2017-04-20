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Депутаты Житомирского горсовета поддержали решение выделить 1,2 миллиона гривен на покупку квартиры для семьи погибшего воина АТО Дмитрия Ильницкого, мать которого родила тройню. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Мать погибшего героя недавно родила тройню. Я прошу вас поддержать это решение и выделить 1,2 миллиона гривен для покупки квартиры», - отметил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

На выделенные средства планируется приобрести две квартиры: двухкомнатную и однокомнатную на одном этаже здания.

Напомним, 48-летняя Лилия Ильницкая родила тройню девочек 12 апреля.
ForUm

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