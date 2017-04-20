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В Зборовском районе Тернопольской области неподалеку Малашевской свалки полицейские остановили две фуры, перевозившие около 40 тонн мусора со Львова, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, владелец транспортных средств - предприниматель из Тернополя, а бытовые отходы, которые были в фурах, согласно товарно-транспортным накладным, принадлежат львовскому предприятию.

По словам водителей, мусор они везли из Львова в Днипро. На Тернопольщину заехали на дозаправку, а также решили отрегулировать клапаны двигателей автотранспорта в селе Чернихов. Их документы и слова проверяют следователи. Сейчас грузовики находятся на штрафплощадке.

В полиции подчеркнули, что всего в Тернопольской области выявлено уже 13 фактов выброса отходов со Львова.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии  свалки с 1 июня.

После этого во многих регионах Украины были зафиксированы случаи несанкционированного сброса львовского мусора.

В начале апреля в Шумском районе Тернопольской области обнаружили 100-120 тонн мусора со Львова.
ForUm

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