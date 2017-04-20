Киевский городской совет в первом чтении поддержал проект решения «О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере». Как сообщает пресс-служба Киевсовета, за это решение проголосовал 91 депутат.



Соответствующим документом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык - украинский.

Также прописано, что все рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции должны быть написаны на украинском или другом языке с обязательным указанием их перевода или транслитерации.



«Также соответствующий проект решения призван четко определить, что все услуги в сфере обслуживания в столице - общение с клиентами, меню в заведениях общественного питания и т.д., в первую очередь должно осуществляться на украинском языке. Переходить на иностранный язык стоит только тогда, когда клиент сам об этом попросит. Это решение будет носить рекомендательный характер, и призвано восстановить историческую справедливость в отношении нашего языка, которая веками подавлялась», - отметил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, который является субъектом представления соответствующего решения.



Напомним, в январе этого года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О государственном языке».